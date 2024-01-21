إعمالا بالسُّنّة.. دولة خليجية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

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دعت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في دولة الكويت إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل.





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صلاة الاستسقاء في الأردن:



وفي وقت سابق، دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة والذكر ورد المظالم إلى أهلها، والصوم والتضرع والخشوع إلى الله تعالى طلبا للغيث.



إحياء سنة النبي



وقالت الوزارة في تعميم صادر نشرته حينها وكالة عمون، عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنه وحرصا منها على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر، فقد قررت الوزارة إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة.



ودعا الخلايلة مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة والخطباء لأداء صلاة الاستسقاء.

وأوضحت أن الصلاة ستقام عند الساعة 10:30صباحاً، في مساجد محددة لكل محافظة.