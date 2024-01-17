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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، مرسومًا أميريًا بتشكيل حكومة جديدة تضم 13 وزيرًا، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

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مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت



وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد تم تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرًا للخارجية.كما جرى تعيين عماد العتيقي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط، وأنور المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.وضمت الحكومة الجديدة أيضًا، سالم الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وعبد الله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.





محمد السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي



وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر أمير الكويت أمرا بتعيين الشيخ محمد السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء حكومة جديدة.