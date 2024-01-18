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عاجل.. غارات جوية باكستانية مفاجئة على إيران.. ماذا يحدث؟

غارات
باكستان وإيران
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي عدة انفجارات في جنوب شرق البلاد، وأن السلطات تحقق في الأمر.

غارات جوية باكستانية مفاجئة على إيراناضافة اعلان

وذكرت وكالة إرنا، أنه سُمع دوي انفجارات بالقرب من مدينة سارافان في مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.
ونقلت "أ ف ب" عن مسؤول في الاستخبارات الباكستانية، أن باكستان شنّت غارات داخل إيران.
يأتي هذا بعد يومين فقط، من شن إيران هجمات استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل". البلوشية المعارضة.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بـ"تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".


باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران

وأمس، أعلنت الخارجية الباكستانية، استدعاء سفيرها لدى إيران، مع عدم السماح بعودة السفير الإيراني الذي يزور بلاده في الوقت الراهن.
وقالت الخارجية الباكستانية، إن القصف الإيراني داخل أراضينا عمل غير قانوني وغير مقبول ولا مبرر له ونحتفظ بحق الرد.

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