جندي إيراني يفتح النار على زملائه أثناء استراحتهم ويقتل 5 مجندين

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فتح جندي إيراني النار على زملائه الجنود، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد.





جندي إيراني يفتح النار على زملائه:

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كرمان كانت مسرحا لانفجارين دمويين:



وقال التلفزيون الرسمي إن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود، وفتح النار عليهم بينما كانوا يستريحون.وأضافت أن الدافع لم يتضح على الفور، وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".وقال التقرير إن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.وكانت كرمان مسرحا لانفجارين قاتلين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مقتل 94 شخصا وإصابة مئات آخرين خلال احتفال بالذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة بدون طيار عام 2020 في العراق.ويتم الإبلاغ من حين لآخر عن حوادث إطلاق نار مماثلة على قواعد عسكرية في إيران.ففي عام 2022، قتل جندي جنديا آخر وثلاثة من رجال الأمن في مركز للشرطة على جانب الطريق في جنوب البلاد.