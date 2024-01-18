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رويترز: إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

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باكستان وإيران
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أفادت وكالة رويترز، أن إيران استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في طهران.

طهران تطالب إسلام آباد بتفسير فوري بشأن هجماتهااضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أن مسؤولاً مطلعًا أكد إدانة إيران بشدة للهجوم الباكستاني هذا الصباح على قرية حدودية بالقرب من سراوان، مضيفًا أن طهران تطالب بتفسير فوري من السلطات الباكستانية حول هذا الحادث.

غارات جوية باكستانية مفاجئة على إيران

وصباح اليوم، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي عدة انفجارات في جنوب شرق البلاد، وأن السلطات تحقق في الأمر.
وذكرت وكالة إرنا، أنه سُمع دوي انفجارات بالقرب من مدينة سارافان في مقاطعة سيستان وبلوشستان في إيران.

ونقلت "أ ف ب" عن مسؤول في الاستخبارات الباكستانية، أن باكستان شنّت غارات داخل إيران.
يأتي هذا بعد يومين فقط، من شن إيران هجمات استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل". البلوشية المعارضة.

تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني ضرب القاعدة الرئيسة لجماعة "جيش العدل" في إقليم بلوشستان الباكستاني، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وأضافت وكالة "تسنيم" أنه تم تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة.

باكستان تستدعي سفيرها لدى طهران

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، استدعاء سفيرها لدى إيران، ومنع سفير طهران من العودة إلى باكستان، مؤكدة الضربة التي نفذتها إيران داخل باكستان غير قانونية وغير مقبولة"، وأنها تحتفظ بحق الرد.
كما أعلنت باكستان تعليق الاجتماعات الثنائية مع إيران، وتعليق كل الزيارات رفيعة المستوى الحالية والمخطط لها بين الطرفين في الأيام المقبلة.

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