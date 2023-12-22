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إضراب مفاجيء يهدد الرحلات في 4 عواصم أوروبية

2023-12-22_01-00-59
نفق المانش
أ أ
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أغلقت السلطات الفرنسية نفق المانش بعد إضراب مفاجئ للموظفين في شركة "يوروتانل" التي تدير النفق.

توقف جميع القطارات:

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وتوقفت جميع قطارات يوروستار التي تستخدم النفق وكذلك الشاحنات التي تنقل السيارات والشاحنات حتى إشعار آخر، بينما بدأت أولى رحلات المغادرة بمناسبة الاعياد.

وقالت غيتلينك - الشركة الأم ليوروتانل - في بيان إن الإضراب الذي دعت إليه النقابات الفرنسية أدى إلى «الانقطاع الكامل للخدمة وإغلاق محطاتنا في فرنسا والمملكة المتحدة».

وأضافت الإدارة: "رفضت المنظمات النقابية المكافأة الاستثنائية البالغة 1000 يورو التي أعلنتها الإدارة نهاية العام ودعت إلى الإضراب للمطالبة بمضاعفتها ثلاث مرات".

إلغاء رحلات القطارات


وأثار الإعلان عن إلغاء رحلات القطارات بعد الظهر إلى باريس وبروكسل وأمستردام من محطة سانت بانكراس في لندن حالة هلع بين الركاب.

وسارع العديد من المسافرين الذين كانوا يخططون للعودة إلى فرنسا أو بلجيكا لقضاء العطلة لتغيير تذاكرهم لليوم التالي أو لحجز على وجه السرعة إحدى الرحلات الجوية التي لا تزال متاحة من العاصمة البريطانية.

كما اضطر موظفو الاستقبال والأمن في المحطة إلى إخراج الركاب الذين انهوا الاجراءات الامنية وكانوا ينتظرون على الرصيف.

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