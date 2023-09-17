بيان عاجل لـ "البرلمان العربي" بشأن انتهاكات الاحتلال في فلسطين

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أدان البرلمان العربي بشدّة، اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وإغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه المصلين. اضافة اعلان

وفي بيان له، حذر من خطورة هذا التصعيد كونه يُقوِّض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.





إدانة لاعتقال المرابطين داخل المسجد الأقصى



إصابة عشرات الفلسطينيين



عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم، الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد الأقصى، واعتقال عددٍ منهم، مؤكداً رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي القوانين الدولية والإنسانية كافة.ودعا البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم ووقف الاعتداءات الصهيونية والحفاظ على حُرية العبادة، وحُرمة المسجد الأقصى، كون هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين، مُطالباً مجلس الأمن الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية، والتي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.كما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.