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غزة اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي إلى 29514 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69616 ألف جريح.اضافة اعلان

 ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لـ 29514 شهيدًا

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 104 فلسطينيين استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية وأصيب 160 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 60 فلسطينيًا جراء قصف القطاع

واستشهد اليوم أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 40 فلسطينيًا استشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وسط قطاع غزة.
 كما استشهد نحو 20 فلسطينيًا جراء قصف استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

الصحة الفلسطينية: 350 ألف مريض بلا دواء وطعام في قطاع غزة

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، هم بلا دواء ولا طعام وحياتهم مهددة بالخطر الشديد، لعدم تناولهم الأدوية وتلقيهم الجرعات العلاجية بسبب نفادها من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إثر إغلاق المعابر ومواصلة الاحتلال استهداف المستشفيات، وعدم توفر الأطعمة الصحية في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء في جميع مناطق قطاع غزة.

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