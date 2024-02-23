غزة اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لنحو 30 ألف شهيد

أ أ
ارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 140 على التوالي
إلى 29514 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69616 ألف جريح.
ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل لـ 29514 شهيدًا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 104
فلسطينيين استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية وأصيب 160 بجروح في القصف المستمر على
قطاع غزة.
استشهاد
60 فلسطينيًا جراء قصف القطاع واستشهد اليوم أكثر من 60 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم جراء قصف استهدف وسط وجنوب
قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 40 فلسطينيًا استشهدوا جراء قصف استهدف عدة منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وسط قطاع غزة.
كما استشهد نحو 20 فلسطينيًا جراء قصف استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.