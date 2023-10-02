الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا تقرر تجميد مساعدات طويلة الأجل لـ أوكرانيا وتكشف السبب

أمريكا
أمريكا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، أن سبب تجميد الولايات المتحدة لمشاريع المساعدات الطويلة الأجل لكييف، يعود لعدم وجود اتفاق واضح في الكونغرس حولها.

مساعدات المدى الطويل

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "لا يزال لدينا أموال لتقديم المساعدة الدفاعية على المدى القصير، ولكن تم تجميد الأموال في إطار مساعدة أوكرانيا ومن خلال التمويل العسكري الدولي، إننا نتحدث عن مشاريع المساعدات على المدى الطويل".

اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن لدى الولايات المتحدة إمكانيات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لعدة أسابيع أخرى.


وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن": "لا يزال لدينا بعض التمويل. أعتقد أنه سيكون لدينا ما يكفي لبضعة أسابيع أخرى أو نحو ذلك". وأضاف أن المزيد من المساعدات قد يتأثر دون مخصصات إضافية من الكونغرس.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية وحدها، التي تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أكثر من 44 مليار دولار.


اقرأ أيضا

Screenshot_2023-10-02-23-34-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
11:39 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كرة نارية ضخمة تخترق السماء في بريطانيا

الاتحاد البريدي العالمي
10:35 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

192 دولة في الاتحاد البريدي العالمي يتبنون قرار "حل الرياض"

بايدن وترامب
10:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استطلاع يكشف مفاجأة: الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب

النازحين في السودان
10:20 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

فرار عائلات من وسط السودان واتهامات بالنهب تطال "الدعم السريع"

اقرأ أيضا

تصعيد خطير .. مليشيا الحوثي تحتجز طائرة تابعة للخطوط اليمنية

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

دولة آسيوية تواجه أسوأ انتشار لفيروس شديد الخطورة

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات 800 وافد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F6w3FXXXMAIaRAY (1) 8:04 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بيان أمريكي يُهنئ المملكة باليوم الوطني: 80 عامًا من الشراكة والتقدم والازدهار

نهر المسيسبي 11:24 م السبت، 23 سبتمبر 2023

مدينة أمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب مياه مالحة لنهر المسيسبي

24 مقاتلة صينية تخترق المجال الجوي لتايوان 10:31 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

مضايقات بكين.. 24 طائرة حربية صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

وزير الخارجية ونظيره الروسي 2:52 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

وزير الخارجية لنظيره الروسي: المملكة تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية

اقرأ أيضا

الاحتلال
4:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

اقتحام مخيم العروبة.. إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

98878787
4:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

وفاة العشرات.. إثيوبيا تُعلن رسميًا تفشي مرض الملاريا

009009
2:36 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بيان عاجل للنيابة العامة المصرية حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

حرب السودان
12:28 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مأساة حرب السودان.. من صحفي ومعلم إلى بائع أسماك وسائق تاكسي (تقرير)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الثلاثاء 18 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

خادم الحرمين وولي العهد
12:00 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يدينان في برقية للرئيس التركي هجوم أنقرة الإرهابي

فيروس- الهند
11:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تحرك احترازي عاجل من "الصحة" لمواجهة فيروس نيباه

والد الطالب ضحية الدهس
10:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

فأر
9:08 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

رعب بـ 3 دول.. الأفاعي والجرذان وبق الفراش تلاحق السكان في المنازل والمتاجر

أهم 10
8:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أهم 10.. العفو عن قاتل قبل إنزال السيف على رقبته وتوجيه مهم من حساب المواطن