وزير الخارجية لنظيره الروسي: المملكة تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك. اضافة اعلان



استعراض العلاقات الثنائية



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



دعم جهود حل الازمة الأوكرانية



كما ناقش الجانبان، آخر التطورات تجاه الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، حيث أكد سمو وزير الخارجية حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.