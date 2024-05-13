امرأتان من الجالية الفلبينية تشهران إسلامهما بجمعية الدعوة بالعزيزية

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أعلنت جمعية الدعوة بحي العزيزية في الرياض أن امرأتين من الجالية الفلبينية أشهرتا إسلامهما أثناء الجولات الدعوية للجمعية.



امرأتان من الجالية الفلبينية تشهران إسلامهما



نبشركم بدخول امرأتين الاسلام من الجالية الفلبينية أثناء الجولات الدعوية ، نسأل الله تعالى لنا ولهما الثبات#جمعية_الدعوة_بالعزيزية#دعوة_غير_المسلمين#توعية_الجاليات



ساهم معنا في دعوتهم ولك مثل أجرهمhttps://t.co/6dLN89OZ1E pic.twitter.com/NBjgOHBbam — جمعية الدعوة بالعزيزية (@dawazizia) May 9, 2024

هندي يشهر إسلامه في رحاب الحرم المكي



فلبيني يشهر إسلامه في سكاكا



وقالت جمعية الدعوة بالعزيزية عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "نبشركم بدخول امرأتين الإسلام من الجالية الفلبينية أثناء الجولات الدعوية ، نسأل الله تعالى لنا ولهما الثبات".ودعت جمعية الدعوة بحي العزيزية من لديه خادمة أو سائق أو شخص يعرفه ويريد دعوته للإسلام بأن يتصل بأحد الدعاة في الجمعية".وقبل أسابيع، شهد الحرم المكي الشريف، إشهار معتمر هندي لإسلامه وإعلانه عن دخوله دين الإسلام، ونطقه الشهادة وسط جمع من المعتمين والزوار.وظهر الرجل الهندي الذي كان يرتدي زي الإحرام، ويؤدي مناسك العمرة، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية، ونطق الشهادة بين جموع المصلين والمعتمرين معبرا عن سعادته بدخول دين الإسلام.وقال الرجل الهندي: "إسمي بلال ودخلت الإسلام وأصوم شهر رمضان، وأقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لو أموت بعدها الحمد لله".وفي وقت سابق، أشهر شاب من الجالية الفلبينية إسلامه ونطق الشهادتين في مخيم لتفطير الصائمين في سكاكا، بمنطقة الجوف.ونشرت جمعية نجاة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بـ سكاكا، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، مقطع فيديو للشاب الفلبيني وهو ينطق الشهادتين وسط سعادة غامرة من الحضور.وظهر الشاب في المقطع وهو ينطق شهادة الإسلام وسط تكبير وتهليل وتهنئة من الحاضرين، داعين الله أن يثبته على الحق.وفي وقت سابق، أشهرت 37 امرأة إسلامهن بعد اللقاءات والمحاضرات الدعوية، والذي نظمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي.