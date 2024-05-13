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امرأتان من الجالية الفلبينية تشهران إسلامهما بجمعية الدعوة بالعزيزية

جمعية الدعوة حي العزيزية
جمعية الدعوة بحي العزيزية
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أعلنت جمعية الدعوة بحي العزيزية في الرياض أن امرأتين من الجالية الفلبينية أشهرتا إسلامهما أثناء الجولات الدعوية للجمعية.

امرأتان من الجالية الفلبينية تشهران إسلامهما اضافة اعلان

وقالت جمعية الدعوة بالعزيزية عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "نبشركم بدخول امرأتين الإسلام من الجالية الفلبينية أثناء الجولات الدعوية ، نسأل الله تعالى لنا ولهما الثبات".
ودعت جمعية الدعوة بحي العزيزية من لديه خادمة أو سائق أو شخص يعرفه ويريد دعوته للإسلام بأن يتصل بأحد الدعاة في الجمعية".

وقبل أسابيع، شهد الحرم المكي الشريف، إشهار معتمر هندي لإسلامه وإعلانه عن دخوله دين الإسلام، ونطقه الشهادة وسط جمع من المعتمين والزوار.

هندي يشهر إسلامه في رحاب الحرم المكي

وظهر الرجل الهندي الذي كان يرتدي زي الإحرام، ويؤدي مناسك العمرة، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية، ونطق الشهادة بين جموع المصلين والمعتمرين معبرا عن سعادته بدخول دين الإسلام.
وقال الرجل الهندي: "إسمي بلال ودخلت الإسلام وأصوم شهر رمضان، وأقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لو أموت بعدها الحمد لله".

فلبيني يشهر إسلامه في سكاكا

وفي وقت سابق، أشهر شاب من الجالية الفلبينية إسلامه ونطق الشهادتين في مخيم لتفطير الصائمين في سكاكا، بمنطقة الجوف.
ونشرت جمعية نجاة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بـ سكاكا، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، مقطع فيديو للشاب الفلبيني وهو ينطق الشهادتين وسط سعادة غامرة من الحضور.
وظهر الشاب في المقطع وهو ينطق شهادة الإسلام وسط تكبير وتهليل وتهنئة من الحاضرين، داعين الله أن يثبته على الحق.
وفي وقت سابق، أشهرت 37 امرأة إسلامهن بعد اللقاءات والمحاضرات الدعوية، والذي نظمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج ممثلة بالقسم النسائي.

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