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"إدارة الحياة".. برنامج لتنمية المهارات الحديثة للشباب بجازان

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جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان
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أطلقت جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان مساء أمس ، مشروع "إدارة الحياة" الذي يتضمن برامج وورش عمل تطويرية لطلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية.اضافة اعلان

 وتم ذلك من خلال التركيز على مهارات القرن الوحد والعشرون، في سبعة مجالات تركز على الجوانب النفسية والتقنية والإيمانية والاقتصادية والعقلية والصحية والاجتماعية
 وأوضح رئيس الجمعية عبد الله حمزي أن النسخة الحالية من مشروع "إدارة الحياة" هي النسخة الثانية من المشروع بعد نجاح النسخة الأولى.
وأكد انه جرى تطوير المحتوى الذي يقدمه المشروع واستحداث مسارات جديدة تعزز قيمة المشروع وأثره، مشيرًا إلى أن المشروع الموجه لفئة الشباب والفتيات بجازان يستمر على مدى عام كامل بواقع 24 لقاء للمرحلة الثانوية و 24 لقاء للمرحلة الجامعية موزعة على ثلاثة فصول دراسية
 وأضاف أن المشروع يقدم عدداً من المدربين المعتمدين والمؤهلين في التعامل مع فئة الشباب ، بهدف المساهمة في بناء جيل شبابي مميز يسهم بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية فئة الشباب.

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