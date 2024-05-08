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أمير الحدود الشمالية يستعرض مبادرات وبرامج وأنشطة جمعية المتقاعدين في المنطقة

أمير الحدود الشمالية
أمير الحدود الشمالية يستعرض مبادرات وبرامج وأنشطة جمعية المتقاعدين
أ أ
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 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين في المنطقة جزاء بن مرجي العنزي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.اضافة اعلان

مبادرات وبرامج وأنشطة جمعية المتقاعدين

 واطلع سموه على أعمال ومبادرات وبرامج وأنشطة الجمعية في خدمة المتقاعدين بالمنطقة، واستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين ، وتعزيز مشاركتهم وتوظيف خبراتهم العملية ، في إطار مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنمية القطاع غير الربحي.
 ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بشريحة أبنائها المواطنين المتقاعدين الذين عملوا في تنمية وطنهم في مختلف المجالات.
 ‏وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين في المنطقة وأعضاء الجمعية شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الجمعية، التي كان لها بالغ الأثر في أداء رسالتها لخدمة المتقاعدين.

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