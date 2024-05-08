محافظ الطائف يفتتح المجمع القرآني التعليمي النسائي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

أ أ

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، محافظ الطائف ، المجمع الإداري والتعليمي النسائي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف (فرقان) وذلك يوم الاثنين 5/11/1445ه الموافق 13/5/2024م بمقر المجمع في حي القمرية شارع الخمسين.







خدمة القرآن الكريم ونشره وتعليميه:

ويأتي افتتاح هذا المجمع تأكيداً وترسيخاً لاهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بخدمة القرآن الكريم ونشره وتعليميه ودعم الجهات القائمة على ذلك ، وانطلاقاً من رسالة الجمعية التي تأسست عام 1395هـ وعنيت بتحفيظ كتاب الله العزيز وتعليمه للذكور والإناث والصغار والكبار وتلبية حاجتهم لذلك.وقد تم إنشاء هذا المجمع – الذي يعد الأكبر على مستوى المملكة من حيث المساحة والتجهيزات والمرافق –بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ذي الرقم (1016/م ب) في 13/2/1427هـ على الأرض الممنوحة للجمعية من حكومتنا الرشيدة في حي القمرية بوسط مدينة الطائف بمساحة (7663م2) لإقامة مجمع عليها للقسم النسوي ومبان وقفية لتمويل مصاريفهاوتم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المجمع بحضور سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ومعالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم سابقاً ، ومعالي الأستاذ / فهد بن عبدالعزيز بن معمر ، محافظ الطائف سابقاً .







المجمع القرآني التعليمي:

أولاً / المشروع الاستثماري:



وأوضح مدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف م/ فوزي بن عليوي الجعيد أنالمجمع من قسمين :يقع في الجهة الشرقية من الأرض ويتكون من مبنيين يشملان محلات ومعارض تجارية وشقق سكنية من أربعة أدوار بمساحة إجمالية تبلغ (12556) م2 ويضم (16) محلاً ومعرضاً، ومواقف السيارات وعدد 74 شقة سكنية مهيأة بأفضل التجهيزات الفندقية بالإضافة إلى مصلى للرجال وآخر للنساء ومغسلة ملابس وبوفيه واستراحة للنساء وأربعة مصاعد كهربائية..





ثانياً / المشروع التعليمي :

ويتكون من أربع وحدات رئيسة هي:

أ / المركز القرآني النسائي (مركز صفية بنت عبدالمطلب النسائي القرآني) :

وهو مركز نسائي يعمل على ثلاث فترات يومياً صباحا ومساء وبعد المغرب ويقدم دورات عامة ومتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى دورات مساندة في الحاسب الآلي والخياطة والتدبير المنزلي والأعمال اليدوية وغيرها وهو مكون من أربعة أدوار تضم مكاتب إدارية وفصول دراسية وغرف للمعلمات وقاعات لتعليم الحاسب الآلي والتدبير المنزلي والاجتماعات ومصاعد ومقاصف مدرسية ومخازن ومسرح تعليمي ودورات للمياه.

ويقدر أعداد المستفيدات من المركز يومياً بأكثر من 1500 دارسة على فترتين صباحية ومسائية.

وسيخدم المركز – بمشيئة الله تعالى – فئات كثيرة من النساء مثل: الأمهات وكبيرات السن – الموظفات في القطاعات الحكومية – الموظفات في القطاعات الخاصة – ربات البيوت – معلمات التعليم العام – منسوبات التعليم العالي – طالبات الجامعات – طالبات المرحلة الثانوية – طالبات المرحلة المتوسطة – طالبات المرحلة الابتدائية – الصغيرات ما قبل سن المدرسة .





ب / مدارس تعليم القرآن الكريم الأهلية للبنات والطفولة المبكرة:

وهي مدرسة خاصة نظامية صباحية لتعليم القرآن الكريم للبنات خاضعة لإشراف وزارة التعليم، وتعد مشروعاً تعليمياً استثمارياً يتكون من ستة أدوار تضم مكاتب إدارية وفصول دراسية وقاعات تعليمية متعددة الأغراض وصالات للطعام وفسح خارجية ومعامل للحاسب الآلي والفيزياء والكمياء ومكتبة ومسرح تعليمي ومخازن ودورات للمياه ، وستخدم هذه المدارس أكثر من 600 طالبة.



جـ / المركز الإداري:

وهو مبنى يضم جميع الإدارات والأقسام واللجان النسائية بالإضافة إلى مركز للتدريب والتأهيل النسائي، ويتكون من أربعة أدوار تضم قاعة استقبال للزائرات ومكاتب إدارية للأقسام واللجان النسائية وقاعات للاجتماعات وبوفيهات ، وتم تخصيص دور كامل للتدريب والتأهيل يضم 5 قاعات تدريب ومعامل لتدريب الحاسب الآلي وغيرها .





د / قاعة الاحتفالات:

وتتكون من دورين كالتالي:

الدور الأول: قاعة الاحتفالات الرئيسية بمساحة 800 م2 وتتسع لأكثر من (700) مقعد .

الدور الثاني: ويتكون من قاعة تدريب كبرى بمساحة 400م2 وقاعة محاضرات تابعة للمركز بمساحة 400م2 بارتفاع دورين.

وسيتم استخدام هذه الصالة في جميع احتفالات الجمعية وبرامجها الموجهة للمرأة نظراً لكثرة أعداد الدارسات في مراكز الجمعية النسائية لتحفيظ القرآن الكريم والتي يبلغ عددها حتى الآن (130) مركزاً يتعلم فيها أكثر من (28.000) دارسة.

وقد بلغ مجموع تكاليف إنشاء وتأثيث المجمع بجميع مرافقه الاستثمارية والتعليمية والإدارية مبلغ (45.125.070) ريال .











