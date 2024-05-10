الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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افتتاح المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء في محافظة العارضة

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افتتاح المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء
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 افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء التابع لمحافظة العارضة بمنطقة جازان.

افتتاح المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء

المخيم الدعوي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في المنطقة بالتعاون مع جمعية نجاة للدعوة والإرشاد، ويستمر لمدة ستة أشهر في مساجد وجوامع محافظات الشريط الحدودي.
 وتجول وزير الشؤون الإسلامية، في المعرض المصاحب الذي يظم العديد من الأركان لجمعيات الدعوة والإرشاد المشاركة، وركناً للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وركن قوات الأفواج الأمنية، واستمع لشرح موجز عن المعروضات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة.

بيئة توعوية ودعوية شاملة

 وألقى آل الشيخ كلمة بين فيها أن المخيم الدعوي والبرامج الدعوية المصاحبة له ستسهم في توفير بيئة توعوية ودعوية شاملة تعمل على تثقيف وتوعية وحماية أفراد المجتمع من خطر المخدرات والتهريب، من خلال برامج دعوية وأنشطة اجتماعية تعزز الوعي والمسؤولية ورفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات والتهريب وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية لمكافحة المخدرات والتهريب وتعزيز الانتماء الوطني والأمن الفكري.

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