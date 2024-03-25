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1000 ساعة تطوعية قدمها متطوعو جمعية أيتام جدة في رمضان

متطوعو جمعية أيتام جدة في رمضان
متطوعو جمعية أيتام جدة في رمضان
أ أ
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 قدم 25 متطوعًا من أبناء ومستفيدي جمعية رعاية الأيتام بجدة أكثر من 1000 ساعة تطوعية ضمن مبادرة "سواعد" التطوعية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ ضمن حملة سند يتيم.اضافة اعلان

غرس قيم العمل التطوعي في رمضان


 وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن المبادرة هي إحدى مبادرات وحدة العمل التطوعي بالجمعية التي تهدف إلى غرس وتعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب وتعميق أثرهم الإيجابي في المجتمع من خلال برامج نوعية وفعاليات اجتماعية وممارسات تطوعية، شملت مبادرة طيّب مسجدك، ودوري سواعد الرياضي، ومبادرة مثلُ أجرِه، ودورتي إدارة الحملات التطوعية وابتكار وتصميم المبادرات التطوعية.
 وأشاد "ناقرو" بهمم الأبناء المشاركين، وما قدموه من صور ناصعة تعكس قيم المسؤولية لديهم، وأثر هذه المشاركة في تنمية مهاراتهم في التواصل وخدمة الآخرين، مبينا أن جميع هذه المبادرات أتيحت كفرص تطوعية، ووثقت ساعاتها لدى المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

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