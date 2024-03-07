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جمعية "نماء" بمحافظة أبو عريش توزع 700 سلة غذائية مع قرب شهر رمضان

جمعية نماء للخدمات الإنسانية لمركز وادي مقاب
جمعية نماء للخدمات الإنسانية لمركز وادي مقاب
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 وزعت جمعية "نماء" للخدمات الإنسانية بمركز وادي مقاب التابع لمحافظة أبو عريش 700 سلة غذائية رمضانية على المستفيدين من خدمات الجمعية .اضافة اعلان
 ويهدف برنامج السلة الرمضانية إلى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وتشتمل على المواد الأساسية لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد لكامل الشهر الفضيل.
 وأوضحت الجمعية أن عدد المستفيدين من السلال الغذائية 500 مستفيد في أكثر من 99 قرية، مبينةً أنه سيتم توزيع وجبة إفطار صائم يومياً، إضافة إلى كفالة 100 يتيم، ومساعدة أسر السجناء والأرامل والمطلقات البالغ عددهن 89 امرأة.

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