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لمكافحة العمى والأمراض المسببة له

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج نور السعودية التطوعي في دولة إفريقية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو، وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر 2023م.اضافة اعلان

إجراء عمليات جراحية


 وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على مرضى العيون وإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لمن يحتاجها، إلى جانب صرف نظارات طبية.

مشاريع طبية تطوعية


 ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

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