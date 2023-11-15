"إنسان" تُطلق مشروع كسوة الشتاء لأكثر من 36 ألف مستفيد بالرياض

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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حملتها السنوية لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في جميع فروعها المنتشرة في منطقة الرياض، والبالغ عددها (21) فرعًا. اضافة اعلان





100 ريال لكل فرد



قنوات التبرع



وتستهدف الجمعية مبلغ (3.665.100) ريال لتوفير كسوة الشتاء لـعدد (36.651) يتيمًا ويتيمة وأرملة، بواقع (100) ريال لكل فرد.وسيتم إيداع المبلغ المخصص لكسوة الشتاء في حسابات الأسر البنكية، وذلك لتخفيف مواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء، حيث تحقق هذه الطريقة هدف من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم.ودعت الجمعية أفراد المجتمع، وجهات القطاع الخاص والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبناء وأسر إنسان؛ وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حثّ عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.من خلال التبرع بقيمة الكسوة عبر منصة إنسان للتبرع: https://ensan.sa/shop/91 ، أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.يُذكر أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء التي تنفّذها الجمعية سنويًّا مع بداية دخول فصل الشتاء.