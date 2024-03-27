"كفى" تُطفئ نحو 20 ألف سيجارة وتهدي مقابلها السواك حول ساحات الحرم

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تمكن فريق جمعية كفى بمكة المكرمة، من إطفاء أكثر من 19.560 سيجارة وعلاج 310 معتمرين وزوار، وتقديم 391 استشارة طبية.

وذلك خلال الفترة من 1- 15 من شهر رمضان المبارك عبر مشروعها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"، الذي يُقام للموسم السابع على التوالي حول الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف ويستمر حتى آخر الشهر المبارك.

وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين ورعاية إستراتيجية من مؤسسة أبو غزالة للتنمية الاجتماعية.





مشروع إطفاء السجائر توعوي وعلاجي



وأفاد مدير عام الجمعية إبراهيم الحمدان، أن البرنامج توعوي وعلاجي، فالتوعوي يشمل فريقًا متعاونًا مكونًا من 50 متطوعًا ومتطوعة يقومون بتوعية ممارسي التدخين حول الحرم بأضراره وتذكيرهم بتعظيم هذه البقعة الطاهرة وفرصة الإقلاع عن التدخين مع هذه الأجواء الإيمانية والروحانية، وأهمية تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي بمنع التدخين حول المساجد وأعظمها بيت الله الحرام.فيما يشمل القسم العلاجي من المشروع العيادات الثابتة والمتنقلة التي تقدم الخدمات العلاجية والاستشارية الطبية للراغبين في الإقلاع تحت إشراف كوادر طبية متخصصة وأدوية مجانية بدعم وزارة الصحة.وأوضح الحمدان، أن فريق كفى قام منذ مطلع الشهر بعدة خدمات استفاد منها 119.383 زائراً ومعتمراً، كما قدم 391 استشارة طبية، فيما جرى توزيع 19.150 سواكاً كبديل للسجائر وتقديم أكثر من 53 ألف بطاقة توعوية للتحصين من مخاطر السموم.يُذكر أن مشروع "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" الذي يُقام سنويًا في شهري رمضان والحج يهدف هذا العام لمعالجة ما لا يقل عن ألف شخص وتوجيه وتوعية وخدمة 400 ألف حاج وزائر ومعتمر.