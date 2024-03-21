"تراحم" مكة تزور أسر النزلاء والمفرج عنهم وتطلق مبادرة "سلّتك لباب بيتك" الرمضانية

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تواصل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة "تراحم"، الزيارات لأسر النزلاء والمفرج عنهم الأشد احتياجًا.

يأتي ذلك بهدف التحقق من أوضاع الأسر ورصد احتياجاتهم الفعلية ومتابعة تقديم الخدمات المقررة لهم في مختلف مسارات اللجنة.

يذكر أن اللجنة الوطنية تقدم العديد من الخدمات لجميع أسر السجناء والمفرج عنهم من خلال خدماتها المتنوعة.





"تراحم" مكة تطلق مبادرة "سلّتك لباب بيتك" الرمضانية



أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة اليوم، إحدى مبادراتها الرمضانية "سلتك لباب بيتك".وتهدف المبادرة إلى توفير المستلزمات الضرورية للأسر الأشد احتياجًا من المفرج عنهم وأسر النزلاء، وذلك للتخفيف من أعباء جميع الأسر مادياً ومعنوياً والإسهام في تلبية احتياجات جميع المستفيدين.وأفاد مدير مركز خدمات المستفيدين في "تراحم" عبد الجواد الحمراني، أن اللجنة تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.يُذكر أن اللجنة تسعى إلى تنمية الموارد المالية وتقديم الدعم لجميع الأسر المستفيدة في مجالات مختلفة سواءً المادية أو المعنوية أو العينية.كما تحرص على تقديم المساندة والقيام بجميع المهام تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لأسر السجناء والمفرج عنهم وتغطية الاحتياجات الأساسية.