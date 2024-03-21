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"رمضان غيرني".. 165 شاباً أقلعوا عن التدخين في مطلع رمضان بالقنفذة

التدخين
التدخين
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نفذت جمعية "كفى" فرع القنفذة مبادرة (رمضان غيرني) التي أقيمت بالتعاون مع مستشفى القنفذة العام وفريق كفى التطوعي والتطوع الصحي، في عدد من الجهات الحكومية والمراكز التجارية والحدائق العامة والملاعب.اضافة اعلان

رمضان غيرني للإقلاع عن التدخين:


واشتملت فعاليات المبادرة التي انطلقت مع بداية شهر رمضان على معارض توعوية وعيادة للإقلاع عن التدخين، وقسم السكري والضغط، كما تم توزيع الهدايا التوعوية على المتسوقين.
وأوضحت الجمعية أن أكثر من 165 حالة أقلعت عن التدخين، فيما قدمت العيادات المتنقلة والثابتة 200 استشارة، وجرى توزيع 4000 كرت توعوي، فيما استفاد 270 شخصاً من عيادة السكري والضغط خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وبذلك يبلغ عدد المستفيدين أكثر 5200 شخص.

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