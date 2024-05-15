"سقيا الماء" بمكة تُطلق مشروع "سقيا الحاج" لحج 1445

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أطلقت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع "سقيا الحاج" لحج هذا العام 1445هـ بهدف توفير 12 مليون عبوة ماء مبردة لضيوف الرحمن.

وذلك في المشاعر المقدّسة، وفي منافذ الحرم، ومواقيت الإحرام، والمطارات، وميناء جدة الإسلامي، وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.





مشروع سقيا الحاج لحج 1445



16 مليون مستفيد خلال الربع الأول 2024



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض بن عبدالله بن درهم، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإشراف لجنة السقاية والرفادة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.مضيفًا أن مشروع "سقيا الحاج " هو أحد مشاريع الجمعية النوعية التي تحظى بدعم أهل الخير والإحسان خلال موسم الحج وعشر ذي الحجة، كما يأتي امتداداً للنجاحات التي حقّقتها الجمعية على مدى الأعوام الماضية.وبين أن الجمعية ستشارك هذا العام من خلال توفير 17 برادة سعة كلٍ منها 40 قدماً ذات التبريد العالي تتنقل في المشاعر المقدسة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة.وتلبي البرادة الواحدة حاجة 60 ألف حاج، ويتم تعبئتها على مدار الساعة، وتوزيعها عبر فرق عمل تطوعية مؤهلة خدمة لضيوف الرحمن وعملاً بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة سقي الماء".مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت منذ مطلع العام الميلادي الحالي وحتى الآن 166 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 1114 متطوعاً ومتطوعة، يمثلون 11 فريقاً تطوعياً نفذوا خلالها 7879 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 179.113 ألف ريال.يُذكر أن جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة قدمت خدمات السقيا خلال الثلث الأول من العام الميلادي الحالي، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشاريع الخاصة بالمعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومواقيت الإحرام :9.138.243، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج العامة كسقيا الأيتام والأربطة والمقابر ومغاسل الأموات والمساجد والجمعيات الخيرية وغيرها عدد 6.976.602 مستفيد.