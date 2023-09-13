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"حفظ النعمة" تطلق حملة توعوية للحد من الهدر الغذائي

حفظ النعمة
حفظ النعمة
أ أ
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 أطلقت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية، حملة "يلا نتعود"، الهادفة لتغيير بعض السلوكيات المتعلقة بكافة أشكال الهدر في المجتمع.اضافة اعلان
يأتي ذلك من خلال عدة مبادرات، منها البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء لنشر الوعي، وتشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات ذات العلاقة نحو بُعد مستدام.

تعديل وبناء السلوك الفردي

 وتهدف الحملة إلى تعديل وبناء السلوك الفردي الناتج عنه زيادة نصيب الفرد من الطعام المهدر في المملكة بحوالي 250 كيلو جرامًا سنويًا.
ويتجاوز ذلك إلى حد كبير ضعف المعدل العالمي للفرد البالغ 115 كيلو جرامًا، وتسعى المؤسسة إلى تعديل هذا السلوك وتحديد المشكلة الجذرية له، وتغيير انطباع الجمهور حوله.

الكرم وارتباطه بالهوية السعودية

 وتطرقت الحملة إلى مفاهيم عدة مثل: الكرم وارتباطه بالهوية السعودية وعلاقته بالهدر وتبني سلوك تقنينه أو الحد منه.

نشر الوعي المجتمعي

ويعد نشر الوعي المجتمعي في الحد من الهدر الغذائي أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المؤسسة.
إضافة لبناء سلوك فردي ينتهي بثقافة مجتمعية متكاملة لترسيخ ثقافة الحد من الهدر والحفاظ على النعمة وتحقيق الاستدامة.
 وبدأت الحملة بإطلاق وسم #يلا_نتعود على منصات التواصل الاجتماعي وفي الميادين العامة والطرقات بمختلف مناطق المملكة مع بداية شهر سبتمبر بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نشر فيديو توعوي عبر حساب المؤسسة.
 يذكر أن اختيار شهر سبتمبر لإطلاق الحملة يأتي من كونه الشهر المخصص للتوعية بهذا السلوك حيث يوافق يوم 29 من شهر سبتمبر اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمُهدر من الأغذية.

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