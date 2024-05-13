الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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جمعية الدعوة بالنسيم تزف البشرى بإسلام امرأة فلبينية عبر الجوال

نسيم الرياض دعوة وارشاد
جمعية الدعوة بالنسيم
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زفت جمعية الدعوة بالنسيم في الرياض، بشرى سارة بإسلام امرأة من الجنسية الفلبينية عبر الجوال.

امرأة فلبينية تشهر إسلامها

وقالت جمعية الدعوة بالنسيم، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إن المرأة الفلبينية أشهرت إسلامها، ونقطت الشهادتين، على يد الداعية إبراهيم لونا، فلله الحمد والمنة ونسأل الله لنا ولها الثبات على دينه".اضافة اعلان
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الدعوة بحي العزيزية في الرياض أن امرأتين من الجالية الفلبينية أشهرتا إسلامهما أثناء الجولات الدعوية للجمعية.

امرأتان من الجالية الفلبينية تشهران إسلامهما 

وقالت جمعية الدعوة بالعزيزية عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "نبشركم بدخول امرأتين الإسلام من الجالية الفلبينية أثناء الجولات الدعوية ، نسأل الله تعالى لنا ولهما الثبات".
ودعت جمعية الدعوة بحي العزيزية من لديه خادمة أو سائق أو شخص يعرفه ويريد دعوته للإسلام بأن يتصل بأحد الدعاة في الجمعية".
وقبل أسابيع، شهد الحرم المكي الشريف، إشهار معتمر هندي لإسلامه وإعلانه عن دخوله دين الإسلام، ونطقه الشهادة وسط جمع من المعتمين والزوار.

هندي يشهر إسلامه في رحاب الحرم المكي

وظهر الرجل الهندي الذي كان يرتدي زي الإحرام، ويؤدي مناسك العمرة، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية، ونطق الشهادة بين جموع المصلين والمعتمرين معبرا عن سعادته بدخول دين الإسلام.
وقال الرجل الهندي: "إسمي بلال ودخلت الإسلام وأصوم شهر رمضان، وأقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لو أموت بعدها الحمد لله".

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