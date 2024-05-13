جمعية الدعوة بالنسيم تزف البشرى بإسلام امرأة فلبينية عبر الجوال

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زفت جمعية الدعوة بالنسيم في الرياض، بشرى سارة بإسلام امرأة من الجنسية الفلبينية عبر الجوال.



امرأة فلبينية تشهر إسلامها



امرأتان من الجالية الفلبينية تشهران إسلامهما



هندي يشهر إسلامه في رحاب الحرم المكي



نزف لكم البشرى بإسلام امرأة من الجنسية الفلبينية عبر الجوال على يد الداعية / إبراهيم لونا

فلله الحمد والمنة ونسأل الله لنا ولها الثبات على دينه pic.twitter.com/1is0wGZw1U — جمعية الدعوة بالنسيم (@NaseemDaawa) May 13, 2024

وقالت جمعية الدعوة بالنسيم، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إن المرأة الفلبينية أشهرت إسلامها، ونقطت الشهادتين، على يد الداعية إبراهيم لونا، فلله الحمد والمنة ونسأل الله لنا ولها الثبات على دينه".وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الدعوة بحي العزيزية في الرياض أن امرأتين من الجالية الفلبينية أشهرتا إسلامهما أثناء الجولات الدعوية للجمعية.وقالت جمعية الدعوة بالعزيزية عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : "نبشركم بدخول امرأتين الإسلام من الجالية الفلبينية أثناء الجولات الدعوية ، نسأل الله تعالى لنا ولهما الثبات".ودعت جمعية الدعوة بحي العزيزية من لديه خادمة أو سائق أو شخص يعرفه ويريد دعوته للإسلام بأن يتصل بأحد الدعاة في الجمعية".وقبل أسابيع، شهد الحرم المكي الشريف، إشهار معتمر هندي لإسلامه وإعلانه عن دخوله دين الإسلام، ونطقه الشهادة وسط جمع من المعتمين والزوار.وظهر الرجل الهندي الذي كان يرتدي زي الإحرام، ويؤدي مناسك العمرة، في مقطع فيديو نشرته الإخبارية، ونطق الشهادة بين جموع المصلين والمعتمرين معبرا عن سعادته بدخول دين الإسلام.وقال الرجل الهندي: "إسمي بلال ودخلت الإسلام وأصوم شهر رمضان، وأقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لو أموت بعدها الحمد لله".