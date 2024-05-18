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صحيفة تواصل الالكترونية

"وسم للتصلب المتعدد" تنظم تجربة افتراضية توعوية حول العصب البصري

العصب البصري
العصب البصري
أ أ
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 نظمت جمعية وسم للتصلب المتعدد بجدة أمس، فعالية توعوية حول تأثير التصلب المتعدد تحت عنوان "كيف الرؤية"، وذلك بمركز الأندلس مول.اضافة اعلان
 وهدفت الفعالية إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على تأثير المرض على العصب البصري للمريض، من خلال إتاحة الفرصة للزوار بتجربة ركن "كيف الرؤية" الذي يحتوي على تجربة افتراضية لضبابية وازدواجية البصر التي يشعر بها المريض.
 وعدّت مدير التواصل المؤسسي بالجمعية يارا الحربي، أن الفعالية فرصة للتواصل والتوازن بين المرضى والمهنيين الصحيين، كما تعزز الأمل والتفاؤل لدى المرضى وأفراد أسرهم.

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