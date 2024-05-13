الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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جمعية وفود الحرم تستقبل وفدًا من جمهورية المالديف

جمعية وفود الحرم
جمعية وفود الحرم تستقبل وفدًا من جمهورية المالديف
أ أ
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 استقبلت جمعية وفود الحرم بمكة المكرمة، وفداً من جمهورية المالديف بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف.
يأتي ذلك ضمن برنامج "وفود"؛ الذي يهدف إلى توفير تجربة مميزة لضيوف المملكة لأداء مناسك العمرة.اضافة اعلان
 ويقدم البرنامج من خلال الشراكة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تعزز معرفة الضيوف، وتلبي تطلعاتهم الدينية والثقافية.
 وتضمن برنامج الزيارة، تقديم عددٍ من الدروس العلمية والدورات التأهيلية للوفد الزائر، بالشراكة مع معهد الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى ربطهم بمقرأة الحرمين لعرض القرآن على مقرئي الحرم، إلى جانب عددٍ من الجولات الميدانية للمعالم التاريخية.

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