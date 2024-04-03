جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة تطلق مبادرة سلال النظافة للمستفيدين

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أطلقت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع كلية فقيه للعلوم الطبية مبادرة "سلة النظافة" وتسليمها للأسر المستفيدة الأشد حاجة قبل عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك كمبادرة اجتماعية تقدم كهدايا عند تسليم المستفيدين منازلهم بعد الانتهاء من الترميم.





مبادرة سلال النظافة توفر الظروف الصحية الأساسية







وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية الدكتور عبدالله آل دربه أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير مجموعات شاملة تحتوي على مستلزمات النظافة لتحسين جودة حياة الأسر المستفيدة من خلال توفير الظروف الصحية الأساسية المناسبة لتوفير بيئة نظيفة في المنزل.مشيراً إلى مشاركة طلاب وطالبات كلية فقيه للعلوم الطبية بتجهيز وتغليف هذه السلال وتوزيعها للمستفيدين.وعن تجربة الطلاب والطالبات بالكلية في التطوع أفادت رئيسة وحدة المشاركة المجتمعية بالكلية الدكتورة شذى فلمبان أن هذه الأنشطة التطوعية تسهم في تطور المجتمع وتكاتفهم، وتسهم في زيادة قدرة الطلاب والطالبات المتطوعين على التواصل الفعال مع الأفراد الآخرين، وتخفف من المشكلات المؤثرة على المجتمع والأفراد.