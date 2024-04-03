الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة تطلق مبادرة سلال النظافة للمستفيدين

سلال النظافة
سلال النظافة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أطلقت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة بالشراكة مع كلية فقيه للعلوم الطبية مبادرة "سلة النظافة" وتسليمها للأسر المستفيدة الأشد حاجة قبل عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان
ويأتي ذلك كمبادرة اجتماعية تقدم كهدايا عند تسليم المستفيدين منازلهم بعد الانتهاء من الترميم.

مبادرة سلال النظافة توفر الظروف الصحية الأساسية


 وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية الدكتور عبدالله آل دربه أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير مجموعات شاملة تحتوي على مستلزمات النظافة لتحسين جودة حياة الأسر المستفيدة من خلال توفير الظروف الصحية الأساسية المناسبة لتوفير بيئة نظيفة في المنزل.
مشيراً إلى مشاركة طلاب وطالبات كلية فقيه للعلوم الطبية بتجهيز وتغليف هذه السلال وتوزيعها للمستفيدين.
 وعن تجربة الطلاب والطالبات بالكلية في التطوع أفادت رئيسة وحدة المشاركة المجتمعية بالكلية الدكتورة شذى فلمبان أن هذه الأنشطة التطوعية تسهم في تطور المجتمع وتكاتفهم، وتسهم في زيادة قدرة الطلاب والطالبات المتطوعين على التواصل الفعال مع الأفراد الآخرين، وتخفف من المشكلات المؤثرة على المجتمع والأفراد.

اقرأ أيضا

خيركم لتحفيظ القرآن تكرم طلابها الناجحين في اختبارات القرآن الكريم

جمعية دعم الأوقاف توقع اتفاقية مبادرة تمكين وقف تأهيلي للمكفوفين

جمعية هداية بالخبر تقدم رحلات عمرة لـ 749 شخصًا من جنسيات مختلفة

مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية تخدم 180 ألفًا من ضيوف الرحمن

"سكري الأطفال" مبادرة توعوية لجمعية "طفلي" بمنطقة تبوك

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السواك 5:17 م الأربعاء، 27 مارس 2024

"كفى" تُطفئ نحو 20 ألف سيجارة وتهدي مقابلها السواك حول ساحات الحرم

جمعية البر بأبها تستقبل زكاة الفطر 2 1:10 ص السبت، 23 مارس 2024

جمعية البر بأبها تبدأ استقبال زكاة الفطر (صور)

تراحم وزيارة أسر السجناء 5:29 م الخميس، 21 مارس 2024

"تراحم" مكة تزور أسر النزلاء والمفرج عنهم وتطلق مبادرة "سلّتك لباب بيتك" الرمضانية

جمعية عيون جدة 2 10:29 م الجمعة، 15 مارس 2024

جمعية عيون جدة تطلق مبادرة "هللاتكم شفاء لكم" في شهر رمضان