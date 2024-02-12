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توقيع شراكة مجتمعية بين القطاع غير الربحي "وجمعية "بادر" في الليث

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المجلس التنسيقي لجهات القطاع غير الربحي
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وقّع المجلس التنسيقي لجهات القطاع غير الربحي بمحافظة الليث اليوم، شراكة مجتمعية مع جمعية "بادر" للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة من أجل تقديم خدمات الاستشارات الطبية وتفعيل الشراكات المجتمعية ونشر الوعي واستقطاب الكفاءات والكوادر الصحية التطوعية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.اضافة اعلان

 أفضل الممارسات وسـد الاحتياج :

وتعزز هذه الشراكة الوصول إلى أفضل الممارسات وسـد الاحتياج وإعادة تدوير الأجهزة الطبية غير المستغلة من الأفراد أو الجهات لخدمة أكثر من 14 جمعية في المحافظة والمراكز التابعة لها تشمل جمعيات: البر، والأيتام، وذوي الإعاقة، والخدمات الإنسانية والإغاثية.
وأوضح نائب رئيس المجلس التنسيقي لجهات القطاع غير الربحي بالمحافظة أحمد بن عبدالله المهداوي أن المجلس يسعى إلى توسيع الشراكات وتأسيس مبادرات مستدامة في مجال تطوير العمل الخيري ومعالجة القضايا ذات الأولوية، مبيناً أنّ الشراكة ستسهم في نشر ثقافة الاستفادة من الأجهزة الطبية للمرضى وتقديم خدمات المستلزمات الطبية لمستفيدي الجمعيات.

الأولى على مستوى المملكة:

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "بادر" للأجهزة الطبية محمد بن علي بابلغوم أن الجمعية تعد الأولى على مستوى المملكة والمتخصصة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتقدم خدماتها للمستفيدين الأكثر حاجة في كل محافظات منطقة مكة المكرمة.

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