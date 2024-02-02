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"كفى" توعية 770 ألف مستفيد ومستفيدة خلال 2023

جمعية كفى
جمعية كفى
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قامت جمعية كفى، بمنطقة مكة المكرمة، خلال عام 2023 بتوعية 770 ألف مستفيد ومستفيدة من أهالي وزوار المنطقة, عبر خدماتها التي تقدمها عبر فروعها بالعاصمة المقدسة، وجدة، والطائف، والليث، والقنفذة، وبحرة.اضافة اعلان

أنشطة جمعية كفى

 وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية كفى، عبدالله بن داود الفايز، أن فريق الجمعية برفقة المتطوعين نفذوا 517 برنامجاً على مدار العام في مختلف القطاعات الحكومية والمدنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأهلية والترفيهية.
وأشار إلى أن معارض الجمعية وعياداتها الثابتة والمتنقلة تلقى تفاعلاً كبيراً خلال المناسبات التي تشارك فيها.
 يذكر أن "كفى" قدمت خلال العام 517 برنامجاً متمثلاً في 8 مبادرات وهي : جيل، والحرم بيئة نقية، وملاعب نقية، وآمن، ونقي، وبيئة عمل نقية، والأيام العالمية والحملات، وقد حصدت آلاف المستفيدين والمقلعين عن السموم.

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