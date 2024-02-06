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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، عددًا من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تستمر لمدة أربع أيام. اضافة اعلان





جمع المصاحف القديمة من المساجد







الشؤون الإسلامية تطلق فرصة تطوعية لجمع المصاحف القديمة من مساجد الرياض pic.twitter.com/wKWQPnH3IB فيديو | "للمتطوعين والمتطوعات من عمر 18 فأعلى"..الشؤون الإسلامية تطلق فرصة تطوعية لجمع المصاحف القديمة من مساجد الرياض #الإخبارية February 6, 2024

وتهدف المبادرة إلى جمع المصاحف القديمة من المساجد والجوامع بمدينة الرياض وإعادة الاستفادة منها، بالتعاون مع مركز العناية بالمصاحف المستعملة.وتستهدف المبادرة المتطوعين والمتطوعات من عمر 18 سنة فأعلى، بمعدل 8 ساعات يوميًا.يأتي ذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بكافة الخدمات.