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الشؤون الإسلامية تطلق فرصة تطوعية لجمع المصاحف القديمة من مساجد الرياض

المصحف
الحملة تستمر لمدة 4 أيام
أ أ
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، عددًا من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تستمر لمدة أربع أيام.اضافة اعلان

جمع المصاحف القديمة من المساجد

 وتهدف المبادرة إلى جمع المصاحف القديمة من المساجد والجوامع بمدينة الرياض وإعادة الاستفادة منها، بالتعاون مع مركز العناية بالمصاحف المستعملة.
وتستهدف المبادرة المتطوعين والمتطوعات من عمر 18 سنة فأعلى، بمعدل 8 ساعات يوميًا.
يأتي ذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بكافة الخدمات.


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