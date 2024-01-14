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مليون ساعة تطوعية في "جمعية تبوك الخيرية" خلال 2023

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الجمعية
أ أ
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أصدرت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك التقرير السنوي التفاعلي لإنجازاتها خلال العام 2023م، الذي يلقي الضوء على أبرز منجزاتها ومبادراتها ومشروعاتها التطوعية خلال العام الماضي.اضافة اعلان

مجموع عدد الساعات التطوعية


وأوضحت في تقريرها، أن مجموع عدد الساعات التطوعية التي نفذتها، بلغ أكثر من مليون وستة وستين ألف وسبعمائة ساعة، بعوائد اقتصادية تجاوزت الثلاثة ملايين ريال، نفذها 10600 متطوع ومتطوعة، وبمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية.

وأشارت إلى أن عدد الفرص التطوعية التي أطلقتها تجاوزت الـ2600 فرصة تطوعية، فيما بلغت نسبة الرضا عن آداء الجمعية 99%.

وتعمل الجمعية خلال العام الجاري 2024 على استكمال ما بدأته من خلال الإستراتيجية الجديدة التي من أبرزها دورها تجاه تكامل العمل التطوعي بالمنطقة، وخلق فرص احترافية لتفعيل التطوع الاحترافي في المنظمات غير الربحية، بمشاركة الجهات الحكومية.

تقديم منظومة من الدورات التدريبية والاستشارات:

كما تم تقديم منظومة من الدورات التدريبية والاستشارات، وتعزيز الشراكات وتنمية أطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في العمل التطوعي.

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