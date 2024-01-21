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صحيفة تواصل الالكترونية

في جائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية..

"تكافل المدينة المنورة" تحقق جائزة معايير الحوكمة والإدارة المالية والاستثمار

تكافل المدينة المنورة
تكافل المدينة المنورة
أ أ
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حققت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة الفوز بأعلى المعايير لرواد المعايير في جائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية للعام 2023م تكريماً لالتزامها المتميز بمعايير الحوكمة والإدارة المالية والاستثمار.اضافة اعلان
حيث حصلت على أعلى المعايير ضمن المشاركين في معياري الحوكمة والإدارة المالية والاستثمار.

تكافل المدينة المنورة


وتهدف الجائزة التي تُعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط إلى تكريم وتحفيز الأداء الإداري المميز لدى المنظمات غير الربحية، والتي من شأنها رفع مستوى كفاءة العمل، وتعظيم أثرها الاجتماعي وتحسين القدرات الإدارية، وتشجيع ممارسات الحوكمة الرشيدة.

معايير الحوكمة والإدارة المالية والاستثمار


وأعرب أمين عام جمعية تكافل الدكتور عبدالمحسن الحربي، عن امتنانه لهذا التكريم الذي يؤكد حرص تكافل على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والإدارة المالية والاستثمار، وحرصها على ذلك في جميع إجراءات عملها لخدمة مستفيديها والداعمين لبرامجها ومشاريعها لرعاية أيتام المدينة المنورة، بما يضمن الشفافية العالية في جميع التعاملات وبما يحقق الاستدامة المالية لتكافل.

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