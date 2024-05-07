"إكرام" توقع اتفاقية تعاونية مع مبادرة "نعمتي"

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وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام اتفاقية تعاونا مشتركا مع مبادرة "نعمتي" في الكويت تهدف إلى بحث سبل التعاون في حفظ فائض الطعام ونقل الخبرات والمعارف بين الجانبين والتكامل فيما بينهما بما يعزز جهود تعزيز الأمن الغذائي في دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال استضافة مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، رئيسَ مبادرة نعمتي محمد المزيني في مقر الجمعية بمكة المكرمة حيث تناول الجانبان التحديات التي تواجه جهود حفظ الطعام وتوزيعه، وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وأفاد المطرفي بأن الزيارة تعكس حرص الجانبين على تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة في المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التنمية، مؤكدا أن الحفاظ على الطعام يعد أساسًا مهمًا لضمان استدامته للأجيال القادمة.

من جانبه أشاد المزيني بما اطلع عليه من جهود كبيرة تقوم بها الجمعية، أثمر عن حصولها على عدد من الشهادات الدولية في هذا المجال, متطلعا إلى أن ينعكس هذا التعاون على مبادرة نعمتي.