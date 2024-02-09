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"تراحم" تحصل على الاعتماد الأوروبي من منظمة الجودة

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"تراحم" تحصل على الاعتماد الأوروبي
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حصلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" على المستوى الثاني بالاعتماد الأوروبي من المنظمة الأوروبية للجودة "EFQM".اضافة اعلان

"تراحم" تحصل على الاعتماد الأوروبي

وأظهرت "تراحم" تقدمًا واضحًا في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي، وتأتي هذه الإنجازات في إطار تطبيق المعايير العالية لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

 وأعرب الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم صقر بن محمد القرني، أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود اللجنة في المواءمة مع النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي المُعتمد من قِبل المؤسسة الأوروبية.


وأضاف أن الحصول على هذه الشهادة يُعزز من الأداء وتطوير نمط أعمال اللجنة ومنسوبيها.
 كما تسلم الشهادة الأمين العام للجنة صقر بن محمد القرني، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وممثل المنظمة الأوروبية للجودة.

عدة جوائز محلية وعالمية

 يُذكر أن اللجنة حققت عدة جوائز محلية وعالمية نظير تطور خدماتها وإيصال رسالتها المجتمعية للمستفيدين، ممّا أسهم في قوة تأثيرها وتحقيق أثرٍ إيجابي واجتماعي مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 م.

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