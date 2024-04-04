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"إحسان" تبدأ استقبال زكاة الفطر عبر تطبيق وموقع المنصة لتتولى إخراجها في وقتها الشرعي

منصة إحسان 4
منصة إحسان
أ أ
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أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) عن بدء استقبال إخراج زكاة الفطر رقميًا لتتولى إيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.

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وذلك في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لأوجه البر المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان برئاسة معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.
وتأتي إخراج زكاة الفطر ضمن مسارات الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الرابعة؛ من منطلق تمكين المجتمع خلال مواسم الخير والإحسان لأداء الفرائض الدينية، وتستقبل منصة إحسان إخراج الزكاة على تطبيق المنصة والموقع الإلكتروني؛ عبر برنامج "زكاة الفطر" ومن ثم يحدد المُحسن المنطقة الإدارية وعدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم، وذلك بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة.

تلقي التبرعات طوال الشهر الكريم:

وتستمر الحملة بتلقّي التبرعات على امتداد الشهر الفضيل بإقبالٍ مختلف من المحسنين من الأفراد والجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي التي استهلّت بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يبلغ إجماليّهما 70 مليون ريال وتجاوز إجمالي تبرعات الحملة الرابعة إلى أكثر من 1.4 مليار ريال.
يُذكر أن منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ تهدف إلى تمكين القطاع الخيري وتعظيم أثره، وتسهيل تقديم التبرعات رقمية بموثوقية وأمان؛ وذلك بمتابعة لجنة إشرافية مكوّنة من 13 جهة حكومية تعمل على التحقق من سير عمل المنصة، بما يرفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري، مما أسهم في إيصال إجمالي تبرعات المنصة إلى ما يزيد عن 6.5 مليارات ريال، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و800 ألف مستفيد ومستفيدة.

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