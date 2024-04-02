"الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين بالسودان

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ بداية الشهر الفضيل، تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين بجمهورية السودان الشقيقة.



توزيع 15 طنًا من التمور:



وذلك عبر توزيع التمور ووجبات الإفطار في مختلف الولايات السودانية, حيث تبلغ كمية التمور (15) طناً يستفيد منها أكثر من 60.000 ألف مسلم ومسلمة، في حين يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التفطير أكثر من 50.000 صائم وصائمة.وأقامت الوزارة، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في السودان، أمس، مأدبة إفطار للصائمين في مقر سفارة المملكة ببورتسودان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن بن جعفر، ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار، ووزير الداخلية الفريق خليل باشا سايرين، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد قادم بخيت، ووالي ولاية بور سودان مصطفى محمد نور، ومفوض العون الإنساني سلوى آدم منية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، والشخصيات الإسلامية.وعبر عدد من المستفيدين من هذه البرامج عن شكرهم للقيادة الرشيدة -حفظه الله- على ما يقدمونه من عون ومساعدة لكافة المسلمين في هذا الشهر الفضيل، لاسيما لأشقائهم في جمهورية السودان.