مشهد يفوق الوصف.. حمار يطيح بضبع ويطرحه أرضا

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، مشهدا نادر الحدوث، والذي يظهر مشهدا على غير المعتاد بين الحيوانات المفترسة وضحاياها.



Donkey turns the tables on a Hyena that wandered onto a farm 😳 pic.twitter.com/hdecOMg9OC