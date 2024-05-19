الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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مشهد يفوق الوصف.. حمار يطيح بضبع ويطرحه أرضا

حمار و ضبع
حمار و ضبع
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، مشهدا نادر الحدوث، والذي يظهر مشهدا على غير المعتاد بين الحيوانات المفترسة وضحاياها.

حمار يطيح بضبع:

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ويظهر مقطع الفيديو المتداول اقتراب ضبع من حمار داخل مزرعة على ما يبدو، حيث لم يستسلم الحمار.
وعند اقترابه بدت شجاعة غير متوقعة من الحمار والذي قام بعض الضبع والإمساك به عبر أسنانه وطرحه أرضا عدة مرات، حيث تحول المفترس إلى فريسة.

حمار وحشي وعدد من التماسيح:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مواجهة شرسة بين حمار وحشي وعدد من التماسيح، حيث  دخل معهم في معركة بقاء داخل مستنقع.
ويظهر مقطع الفيديو الحمار الوحشي وقد وقع في مصيدة بها عدد من التماسيح داخل مستنقع مائي.
وبحسب الفيديو المتداول فقد أحاطت التماسيح بالحمار الوحشي، حيث يظهر المشهد أنه لا محالة من سقوطه بين فك التماسيح، التي تمكنت منه.
العجيب أن الحمار الوحشي لم يستسلم وظل يقاتل حتى تمكن من التخلص من فك التماسيح وخرج للشاطيء منهكا.


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