الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول هادرة في عسير

سيول
سيول عسير
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان وتدفق سيول روضان السليل في وادي بن هشبل بمنطقة عسير.

تدفق السيول في عسيراضافة اعلان

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وسيول هادرة في عسير، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.
في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ١١ مساءً.
كذلك نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، وميسان، وأضم, والعرضيات, والخرمة, ورنية, وذلك يوم غدٍ وبعد غدٍ.
بدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.

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