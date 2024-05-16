الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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مفاجأة غير متوقعة من معلم لطالبه بعد نتيجة اختبار

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الطالب
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كشف مقطع فيديو، تم  تداوله على منصة إكس عن مفاجأة أعدها احد المعلمين لطالب لديه بعد تفوقه في دراسته.

مفاجأة من معلم لطالبه:اضافة اعلان

وبحسب ما أظهره الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، فقد اصطفّ عدد من الطلاب لاستقبال زميلهم في ممر شرفي، وتهنئته بطريقة بعد حصوله على درجات مرتفعة في اختبار القدرات.
وقام المعلم بانتظارالطالب في نهاية الممر الشرفي وحين وصل إليه قام بتقبيل رأسه، تهنئة له حصوله على 98% في اختبار القدرات.

وفاء طالب لمعلمه المتوفى:

وفي سياق مواز ، قدم طالب بإحدى مدارس المملكة، درسًا في الوفاء لمعلمه المتوفى، بالرغم من صغر سنه.
وحسب "الإخبارية"، فقد ألقى الطالب كلمة عن معلمه المتوفى ودعا المعلمين والطلاب لتناول الإفطار بنية الصدقة عنه.
وقال الطالب في كلمته: "أرجو من المعلمين والطلاب الدعاء لأستاذنا الراحل محمد سليمان رحمه الله، بأن يعفو عنه ويسكنه فسيح جناته.

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