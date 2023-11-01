مشهد مهيب لسحابة سوبل سل شمال جنوب حائل

سحابة سوبر سل بحائل



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توقعات هطول أمطار



🔴 منظر مهيب لـ

سحابة سوبرسل شمال الحليفة

جنوب #حائل

الأربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

1 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥

توثيق | @Wabl_Burdy

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. pic.twitter.com/G69c283XSE — طقس (@tqqs) November 1, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية جنوب منطقة حائل.ووثق المقطع، ظهور سحابة سوبرسل شمال الحليفة جنوب حائل ، مع توقعات بهطول أمطار رعدية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياًخلال الليل من شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي قد تصل سرعة الرياح الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.