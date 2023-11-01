الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مهيب لسحابة سوبل سل شمال جنوب حائل

Capture
سحابة سوبر سل
أ أ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية جنوب منطقة حائل.

سحابة سوبر سل بحائل

اضافة اعلان
ووثق المقطع، ظهور سحابة سوبرسل شمال الحليفة جنوب حائل ، مع توقعات بهطول أمطار رعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

توقعات هطول أمطار


في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياًخلال الليل من شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي قد تصل سرعة الرياح الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.


اقرأ أيضا

ت
10:28 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ظهرت فجأة أمام سيارة بطريق عام.. فتاة كادت أن تتسبب في حادث مميت (فيديو)

2023-11-01_20-14-13
8:57 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

مشهد مذهل لسيل منهمر من قمة جبلية بسلطنة عمان

ابن عثيمين
8:01 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

فيديو نادر للعثيمين: نصائح لمن يتكرر معه النوم عن صلاة الفجر

أمطار وسيول الباحة
8:37 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرق شمال الباحة

اقرأ أيضا

شاهد.. تقلبات جوية وصواعق وأمطار رعدية غرب القنفذة

فيديو مذهل لسائق محترف.. أنقذ محصول 50 فدانا من حريق هائل

شاهد.. جريان سيول ينبع النخل بالمدينة المنورة

شاهد.. هكذا بدت ساحات الحرم المكي بعد هطول أمطار الخير

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في نجران

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

2023-11-01_20-14-13 8:57 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

مشهد مذهل لسيل منهمر من قمة جبلية بسلطنة عمان

أمطار وسيول الباحة 8:37 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرق شمال الباحة

Capture 9:23 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

شاهد.. تقلبات جوية وصواعق وأمطار رعدية غرب القنفذة

شلالات شرق مكة 1:09 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

مشاهد تأسر العقول لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة

اقرأ أيضا

فيل
9:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

مشهد مذهل.. فيل يقتلع شجرة ضخمة من جذورها

ا
11:16 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

فيديو مثير .. لن تصدق ما فعله أطباء أثناء إجراء عملية جراحية بالهند

الطفلة
6:55 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

مشهد يبكي القلوب.. طفلة فلسطينية تحتضن القرآن أثناء القصف

فيديو
2:30 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

"صلاتك أولًا".. فضل المحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل جدته وميزانية المملكة وبدء آخر إجازة مطولة

وزير المالية محمد الجدعان
8:49 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. ميزانية المملكة في الربع الثالث: الإيرادات 258 مليار ريال والمصروفات 294 مليار

حساب المواطن
7:58 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

اشتركوا في عقد إيجار موحد.. هل يصح تسجيلهم منفردين في حساب المواطن؟

الامن العام1
7:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد حوادث سطو بالرياض.. الإطاحة بلصوص جُدد في سرقة منازل بمكة

أمطار المملكة
6:22 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

برد على الرياض.. وأمطار غزيرة بالدمام وشمال رماح

ا
5:54 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

في اللحظة الأخيرة.. مشهد مرعب لنجاة قائد مركبة من السقوط في حفرة عميقة