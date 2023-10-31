شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرق شمال الباحة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء شمال منطقة الباحة.

ووثق مقطع فيديو أمطار غزيرة وسيول غمرت الطرق في شمال الباحة، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



الضباب خلال الليل والصباح



السيول تطمر الطرق وتغلقها بين وراخ وكرا

طريق وراخ البعيثة مغلق حاليا بسبب السيول شمال #الباحه

س ٣.٣٠ م الثلاثاء ١٦ ربيع اخر ١٤٤٥

عضو المجموعة أبوسياف محمد المحياني pic.twitter.com/ELFpTWjXZJ — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 31, 2023

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك.كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.