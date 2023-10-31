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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرق شمال الباحة

أمطار وسيول الباحة
أمطار وسيول الباحة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء شمال منطقة الباحة.
ووثق مقطع فيديو أمطار غزيرة وسيول غمرت الطرق في شمال الباحة، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك.

الضباب خلال الليل والصباح


كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.

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