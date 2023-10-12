مشاهد تأسر العقول لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشاهد ولقطات مذهلة تأسر العقول لتدفق شلالات السليمات شمال شرق مكة المكرمة .



توقعات حالة الطقس اضافة اعلان



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدية المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.



أمطار رعدية غزيرة



في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.









