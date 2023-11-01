مشهد مذهل لسيل منهمر من قمة جبلية بسلطنة عمان

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لتدفق مياه الأمطار عبر سيل منهمر من فوق قمة جبلية في سلطنة عمان.





سيل منهمر في عمان:

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سيول في سلطنة عمان:

سيول جارفة:



تصوير : بن عليpic.twitter.com/CXaghNNArE مشهد لنزول وادي السعل في ولاية العوابي وادي بني خروص اليومتصوير : بن علي #الخيمة_العمانية October 29, 2023

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور "بن علي" مشهدا هادرا لنزول وادي السعل في ولاية العوابي وادي بني خروص بسلطنة عمان.كما يظهر الفيديو انحدارا قويا للسيول والتي تنهمر من فوق قمة جبلية بطريقة حادة ومندفعة لا تلوي على شيء.أيضا وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشاهد مذهلة لتدفق السيول وجريانها بين الجبال، والتي تسببت في إغلاق العديد من الطرق في سلطنة عمان.وبحسب ما تداوله حساب "الخيمة العمانية"، والتقطته عدسة المصور أحمد الغافري، فقد وقعت المشاهد في في وادي السحتن بولاية الرستاق.وتظهر المشاهد تدفق واسع وغيرؤ مسبوق للسيول من بين صخور الجبال مع أصوات تبدو مرعبة، ما دفع البعض للتراجع بمركباتهم، وغلق الطرق.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام سيولا جارفة ، والتي ضربت ولاية المضيبي في سلطنة عمان:وبحسب مقطع الفيديو تظهر السيول وهي تجري بقوة بعد هطول الأمطار بغزارة على ولاية المضيبي في البلاد.ونتيجة اجتياح السيول للشوارع، ظهرت السيارات وهي تسبح وتصطدم بأعمدة الإنارة.ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.