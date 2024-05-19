فيديو يوثق استنفارا غير مسبوق بطهران عقب أنباء عن تحطم طائرة الرئيس الإيراني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاستنفار أمني بالعاصمة الإيرانية طهران، تزامناً مع عمليات البحث عن الرئيس الإيراني ومرافقيه.



استنفار أمني بطهران:



تعرض طائرة الرئيس الإيراني لحادث:



وأظهر الفيديو العديد من سيارات الشرطة والأمن تصطف على جانب الطرقات، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية عدم العثور حتت الآن على الطائرة التي كانت تحمل "رئيسي" ومرافقيه بسبب الضباب.وكانت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد تعرضت لحادث أدى لصعوبة في الهبوط وإن فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي وفقاً لما تناقلته وكالات الأنباء العالمية إن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين محليين.وأوضح وحيدي للتلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات تنتظر مزيداً من التفاصيل.من جهة أخرى، أكد الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الطوارئ لايمكنها البحث بسبب الظروف الجوية فالمنطقة جبلية وصعبة، ويقوم رجال الطوارئ بعمليات البحث من جميع الاتجاهات الممكنة.