طريقة ذكية وملهمة.. لن تتوقع ما فعله معلم قرآن مع طلابه لتحفيزهم على حفظ كتاب الله

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، طريقة لطيفة وذكية من معلم قرآن لأجل تحفيز طلابه على حفظ القرآن.



معلم يحفز طلابه على حفظ القرآن:



موقف طريف لمعلم قرآن مع طفل:



وبحسب مقطع الفيديو المتداول على منصة إكس، فقد أقدم معلم قرآن جزائري على نظم أرجوزة بأسماء تلامذته كل واحد باسْمه ليحفّزهم ويسعدهم على الإقبال على حفظ كتاب الله.ويظهر مقطع الفيديو جلوس الأطفال في حلقة ومعلمهم ينشد الأرجوزة والتي تحمل أبياتا شعرية منظومة بأسمائهم تشيد بجدهم وجهدهم في الحفظ، حيث بدت علامات الفرح والسرور على وجوههم.وفي واقعة أخرى وثقها مقطع فيديو، والذي أظهر طفلاً صغيرًا يغفو أمام المصحف أثناء حضوره لدرس لتحفيظ القرآن في أحد المساجد بتركيا.وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة "يني شفق" حينها، ولاقى رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حوارًا دار بين المحفّظ والطفل بعد أن أيقظه.وقال المعلم للطفل ويدعى يوسف بعد أن أيقظه من غفوته: هل نمت أين كنا نقرأ؟، أراني أين كنا نقرأ؟، وعندما لم يجبه، سأله: هل نمت مجددًا؟.فأجاب الطفل: أتاني النعاس (واستخدم يده في إشارة إلى حصوله على غفوة بسيطة)، وعلق المعلم: هل نمت بهذا المقدار؟، فرد الطفل: نعم، ليقول له المحفظ: إذًا لا مشكلة بما إنك نمت هذا المقدار.