مشهد مؤثر لناقة رأت صاحبها بعد طول غياب

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها بعد غيابه عنها.



ناقة ترى صاحبها بعد غياب:



ناقة تعانق صاحبها:



ناقة ترضع صاحبها:



ويضح مقطع الفيديو، انحناء الناقة للجلوس أمام صاحبها، حيث ظهرت تأكل الخبز من يديه ثم من فمه في مشهد يدل على المحبة والاحتفاء به بعد غيابه.أيضا وثق مقطع الفيديو رجلا يضع الخبز في فمه والناقة تأكله منه مع تبادل مشاعر تدل على الألفة والرحمة بها.وفي مشهد سابق وثق مقطع فيديو احتضان ناقة لصاحبها، أثناء نومه.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص وهو نائم في البر، ملتف بغطائه، وبجواره ثوبه وشماغه وعقاله على الأرض.وأظهر الفيديو أيضا، صاحب الناقة وهو يرفق بها، ويبادلها نفس مشاعره، حيث وضع يده على رأسها، مع استمرار عناقه لها.وفي سياق موازٍ وثق مقطع فيديو أيضا، موقفا طريفا بين ناقة وصاحبها، حيث بدا أن بينهما تفاهما كبيرا ويحاولان تقبيل بعضهما البعض.وبينما كان الرجل يساعد صغير الناقة على الرضاعة من أمه، كانت النقل تمد فمها نحو بشكل غريب.في الوقت نفسه، قام الرجل بمد فمه نحو الناقة ليخاطبها بنفس طريقتها.