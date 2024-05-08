كأنها في سباق.. مشهد طريف لأغنام تمارس السباحة في أحد الأودية بالمملكة

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وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا طريفا لأغنام تحاول عبور أحد الأودية الممتلئة بالماء.



أغنام تسبح في وادي:



نصيحة مهمة لمربي الأغنام:



تربية الأغنام:



ويظهر الفيديو الأغنام وهي تقفز في الماء وتسبح، حيث عبرت إلى البر الآخر بعد الانتهاء من القفز وكأنها في حالة سباق .ويظهر مقطع الفيديو جرأة الأغنام حيث قفزت في الماء وقامت بالسباحة، حتى تمكنت من عبور جدول المياه ببراعة.وفي سياق آخر نصح الإرشاد الزراعي مربي الأغنام بإبعاد المصابة منها عن السليمة وذلك لتجنب نقل العدوى.وقال: "يوصى بأن تكون حظائر الأغنام المريضة بعيدة عن الحظائر الرئيسيةكما وجه الإرشاد الزراعي أيضا نصيحة مهمة لمربي الأغنام وخاصة قبل جز الصوف.وقال : "يوصى في تربية الأغنام وللاستفادة من الصوف وقبل الجز بتنظيفه جيدا لإزالة الأوساخ والأوراق والأغصان الملتصقة به".أيضا أوضى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.