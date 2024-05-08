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كأنها في سباق.. مشهد طريف لأغنام تمارس السباحة في أحد الأودية بالمملكة

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أغنام
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وثق مقطع فيديو تداوله رواد  مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا طريفا لأغنام تحاول عبور أحد الأودية الممتلئة بالماء.

أغنام تسبح في وادي:اضافة اعلان

ويظهر الفيديو الأغنام وهي تقفز في الماء وتسبح، حيث عبرت إلى البر الآخر بعد الانتهاء من القفز وكأنها في حالة سباق .
ويظهر مقطع الفيديو جرأة الأغنام حيث قفزت في الماء وقامت بالسباحة، حتى تمكنت من عبور جدول المياه ببراعة.

نصيحة مهمة لمربي الأغنام:

وفي سياق آخر نصح الإرشاد الزراعي مربي الأغنام بإبعاد المصابة منها عن السليمة وذلك لتجنب نقل العدوى.
وقال: "يوصى بأن تكون حظائر الأغنام المريضة بعيدة عن الحظائر الرئيسية

تربية الأغنام:

كما وجه الإرشاد الزراعي أيضا  نصيحة مهمة لمربي الأغنام وخاصة قبل جز الصوف.

وقال : "يوصى في تربية الأغنام وللاستفادة من الصوف وقبل الجز  بتنظيفه جيدا لإزالة الأوساخ والأوراق والأغصان الملتصقة به".
أيضا أوضى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.

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