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لحظة انفجار الزجاج الأمامي لشاحنة ضخمة بطريقة مروعة

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لقطة من الحادث
أ أ
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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار الزجاج الأمامي لشاحنة نقل بطريقة مروعة وغير متوقعة.

السائق تفاجأ بالحادث:

ويظهر الفيديو أن قائد السيارة كان سير بشكل طبيعي قبل أن يتفاجأ بالانفجار.

وعلق الرجل على الحادث قائلا: "الحمد لله.. جت في الزجاج الأمامي".

حوادث الطرق :

ويبدو أن الرجل لم يكن يتوقع الحادث، إذ ظهرت تعبيرات صوته موحية بأنه كان يسير بشكل طبيعي دون تهور.

وتكثر مثل هذه الحوادث المفاجئة خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر كثيرا على مكونات السيارة.

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