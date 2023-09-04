"بيني وبينك الله" .. رجل يترك ميزانا مربوطا في شجرة بشارع عام ويكتب رسالة مؤثرة

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أظهر مقطع فيديو ميزان مربوط في شجرة في أحد الشوارع، حيث وضع صاحبها عليها لافتة مكتوبا عليها قائلا: "بيني وبينك الله".





ميزان مربوط بسلسلة:



مشهد مذهل آخر:



وخلال الفيديو، قال الرجل : " استغربت هالميزان موجود على الأرض ومربوط بسلسلة في شجرة .وأشار إلى أن صاحب الميزان تركه وكتب على ورقة بجواره: " بعد أن تزن ضع ريال وبيني وبينك الله".وأضاف:"أول مرة أشوفها الحركة هذه في المملكة".وفي مقطع فيديو سابق وثق أحد الأشخاص مشهدا مذهلا أيضا حين ترك جواله في أحد الاماكن العامة ثم ذهب لقضاء بعض مصالحه.وحين عاد الرجل كان الهاتف لا يزال موجودا في مكانه ما يشير إلى الأمن والأمان في مناطق المملكة كافة.